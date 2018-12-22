Egemen Kilercioğlu (36) yönetimindeki 10 ADA 40 plakalı otomobil, kırsal Salur Mahallesi Cevizlik mevkisinde, köprüden geçerken su kanalına devrildi. Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracı dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücü ile araçta bulunan Meltem Kozan'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü
22.12.2018 - 15:13 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : balıkesir,kaza,haberler,
594720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594720.aspx
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