Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Egemen Kilercioğlu (36) yönetimindeki 10 ADA 40 plakalı otomobil, kırsal Salur Mahallesi Cevizlik mevkisinde, köprüden geçerken su kanalına devrildi. Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracı dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücü ile araçta bulunan Meltem Kozan'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.