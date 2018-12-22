Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde arama yaptı. Aramada, aracın dorse kısmında çeşitli markalara ait toplam 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten araçtaki sigaralara el konulurken, alayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.