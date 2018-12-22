Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy, elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy’un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy’un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinesinden çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aksoy'un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy’un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı.