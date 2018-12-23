Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
23.12.2018 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Etiketler : niğde,haberler,kaza,
594843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594843.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER