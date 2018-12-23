Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viranşehir ilçesinin Balkatan Mahallesi'nde dün yapılan düğünde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişinin hafif yaralanmasına sebep olan İ.M, jandarma ekipleri tarafından ilçe kırsalındaki bir evde yakalandı. İfadesinde, olaydan pişmanlık duyduğunu belirten şahsın sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayda hafif yaralanan ve kentteki farklı hastanelere kaldırılan 10 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünkü düğünde bir şahsın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralanmıştı.