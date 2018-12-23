Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.S. (22), M.G. (27), N.A. (35), E.K, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu D.T. (27) ile S.Ö. (42) gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu alımında kullanılan boş aparatlar, silahlar ve çalıntı olduğu değerlendirilen altın kolye ve yüzüğe el koydu. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S, M.G. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.