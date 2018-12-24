Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Haliliye ilçesindeki Uçaksavar Kavşağı'nda Halil Y. yönetimindeki 45 YA 7961 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve 2 çocuğu ile önlerinde yürüyen kişiye çarptı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.