Merkez Haliliye ilçesindeki Uçaksavar Kavşağı'nda Halil Y. yönetimindeki 45 YA 7961 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve 2 çocuğu ile önlerinde yürüyen kişiye çarptı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
24.12.2018 - 01:39 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,trafik kazası,
594901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594901.aspx
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