Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Masa başı işler çoğaldıkça bu şikayetleri daha çok duyuyor, obezite ile ilgili problemlerin yanı sıra insanların kendisinden memnun olmama hâllerine daha çok rastlıyoruz. ‘Kendini beğenmeme’ durumu ise birçok bedensel ve psikolojik problemi beraberinde getiriyor. Çünkü masa başında oturarak çalışan bireyler kötü besleniyor, sürekli atıştırıyor, tatlı krizleri ve kontrol edilemeyen iştah artışı yaşıyor, aşırı çay ve kahve tüketiyor ve tabii kilo alıyor. Diyetisyen Banu Kazanç “Kilo veren insanın öz güveni artar, kendini iyi hisseder, bu da iş performansını olumlu etkiler. İş performansı artan kişinin yükselmesi de kaçınılmazdır” diyerek kilo ve iş arasındaki bağı da anlatıyor. Peki oturduğun yerden kilo vermek mümkün mü?

İşte bu sorunun cevabını da geçtiğimiz günlerde kitabını yayınlanan kitabında verdiğini söylüyor Banu Kazanç: Oturduğunuz Yerden Kilo Verin. Kitapta oturarak çalışanların hangi öğünde ne yemesi gerektiğini, hangi yiyeceklerin işteki performansı artırıp hangilerinin azalttığını anlatarak bu hedefe ışık tutuyor. Kitabın tamamını anlatamam elbette ama Kazanç’ın genel tavsiyeleri aktarabilirim. Şöyle:

¥ Ofiste hareketsiz uzun saatler geçiren çalışan 3 ana öğüne ek olarak mutlaka ara öğünler de tüketmeli. Sık ama hafif beslenme önemli. Bu, kan şekeri seviyesini koruyarak ani acıkma ve kontrolsüz yemeyi de önler. Aksi hâlde yorgunluk hissi ve odaklanma problemi yaşayan çalışan etkin performans gösteremez.

¥ Yetişkin bir kadının günlük ihtiyacı 1.800, erkeğin 2.400 kaloridir. Kilo vermek için kaloriyi kısıtlamanız gerekiyor. Doğru beslenme çizgisi izlemezseniz gün içerisinde yorğunluk ve ilerleyen saatlerde tatlı krizi yaşayabilirsiniz.

¥ Beynimizin, merkezî sinir sistemimizin ve kaslarımızın enerji kaynağı olarak karbonhidratlara ihtiyacı var. İş yerinde sağlıklı bir öğle yemeği için kepekli tahıllar ve salata tercih etmekten kaçınmamak gerek.

¥ Zengin proteinler de öğle menüsünde yer almalı. Proteinler enerjinin sürdürülmesi, kan şekerinin kontrolü ve tokluk hissi açısından çok önemli.