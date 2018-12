Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

¥ Her istediğini yaptım, olmuyor; yine problemli yine problemli.

¥ Odasına kapanıyor, arkadaşı bile yok. Varsa yoksa bilgisayarı.

¥ İletişim kuramıyorum, konuşmaya çalışıyorum olmuyor.

¥ Beni umursamıyor, sözümü bile dinlemiyor.

Bu cümlelerin tamamını ya da en az birini kuruyorsanız, çocuğunuzla aranızda önemli problemler var demektir. Üstelik genç ya da ergen olması da gerekmiyor bu sözleri duyma ihtimalinizin artması için. Eğer çocuk 6 yaşına kadar yeterli ilgiyi görememişse, anne ilgisinden yoksun kalmışsa problemli bir insan olma yolunda büyük bir hızla ilerliyor demektir. Hayır, ‘çalışan anne’ problemi değil bahsettiğimiz. Günün her saatinde çocuğuyla aynı ortamı paylaşan, her an gözünün önünde tutan anne de ilgisiz olabiliyor. Hem de çocukta büyük bir yara açacak kadar ilgisiz.

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi ile ‘Geleceğe Dokunan Anneler’ proje ekibi tarafından bir çalışma yapılmış. Çalışmada 23 milyon çocuk nüfusu bulunan Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon çocuğun duygusal ihmale maruz kaldığı tespit edilmiş. Üstelik annelerin yüzde 59’u ihmal ettiğinin farkında bile değil. Çocuğuyla ilgilenmeyi onun ihtiyaçlarını karşılamak ve hatta her dediğini yapmak zanneden anneler var. Sıkıntıyı bu şekilde tespit eden ve Aslı Özdemir’in kurucusu olduğu Geleceğe Dokunan Anneler Grubu, önce nüfusun önemli bir kısmının yaşadığı üç büyük ilde, ardından bütün illerde kadınlara duygusal ilginin ne olduğunu, çocukların gelişimine nasıl katkı sağladığını, ilgisiz kalan çocuğun ne hâle geldiğini ve yapılması gerekenleri anlatacak...

İLGİSİZ BİR ANNE MİSİNİZ?

¥ Çocuğunuzun duygusal ya da fiziksel ihtiyaçlarıyla ilgilenmek yerine basit ihtiyaçlarını karşılamakla yetiniyorsanız,

¥ Onun evin dışındaki hayatı, okul ya da arkadaşları hakkında bilginiz yoksa,

¥ Herhangi bir sebeple çocuğunuzu sık sık yalnız bırakıyor, onunla zaman geçirmeyi düşünmüyorsanız,

¥ O size ihtiyaç duyarken sizin niçin orada olamadığınıza dair mazeretler üretiyorsanız,

¥ Çocuğun arkadaşlarını tanımıyor, öğretmeninin adından başka bir şeyini bilmiyorsanız,

¥ Çocuğunuzla yakın olamıyor, sıcak davranmıyor ve beklentinizi sıfırlıyorsanız,

¥ “Ne yaptığın umurumda değil, ne yapsam olmuyor” diyor ve hiçbir şey yapmıyorsanız,

¥ Çocuğunuz sizi rahatsız etsin istemiyorsanız, ne yazık ki ilgisiz annesiniz.

ÇOCUK NE HÂLE GELİYOR?

Hani bebek doğduğu andan itibaren parmağınıza sıkı sıkı sarılıyor ya!.. Ağladığında sesinizi duyup rahatlıyor, sarıldığınızda sakinleşiyor, konuşmanız bile ninni gibi geliyor ya... Korktuklarında ‘buradayım’ diyen sesinizi duyduğunda korkusundan eser kalmıyor ya hani... İşte o, yaşı kaç olursa olsun size, annesine ihtiyaç duyuyor.

Bunu bilip ona göre davranmak gerek. Çocuğu ihmal eden anne dünyaya karşı onu savunmasız, güçsüz bırakmış olur.

Mutsuz, başarısız bir gelecek için bütün şartları da oluşturmuş olur. Çocuğuyla ilgilenmeyen anne, onun yakın gelecekte büyük bir çıkmazın içine düşmesine, problemli çocuk olmasına da izin veriyor demektir aslında.

ÇOCUK ASİ İSE İLGİSİZ KALMIŞTIR

Ergen ve gençlerin asi olmasından, etrafıyla ilgilenmediğinden şikâyet ediyorsanız, durup düşünmekte yarar var. Dizilerde bile izlemişsinizdir; aykırı, saldırgan, problemli bir gencin çocukluğuna dönüldüğünde ilgisiz, sevgisiz, annesiz-babasız yetiştiğini gösterir hep senaristler. Bu dizilerde bile bilinçli ya da bilinsiz olarak, insanların yaşadığı travmalar ve problemlerin kökeninde çocukluk yoksunlukları olduğu anlatılır. Acıdır ama espri konusu hâline bile gelmiştir “Çocukluğuna inelim” sözü...

NASIL İLGİLENMEK GEREK BİLİR MİSİNİZ?

Uzmanlar diyor ki; çocuğunuzla doğduğu günden itibaren konuşmaya başlayın. O hep sizin sesinize ihtiyaç duyacak. Beslenmesine, beden sağlığına ne kadar ilgi gösteriyorsanız, bunun en az 10 katını duygusal ilgiyle verebileceğinizi asla unutmayın. Çünkü çocuklar arkasında güven hissederse gerçekten sağlıklı büyüyebilir. Onunla hep konuşun ki onun büyümesine şahitlik edin, sıkıntılarını bilin, çözümü için yardımcı olun. Arkadaşlarını mutlaka tanıyın ki nereden zarar geleceğini bilin. Kendisini anlatması için sorular sorun ve siz de kendinizi anlatın. Böylece güven duyacak ve konuşacaktır. Başaramazsanız yardım alın mutlaka.