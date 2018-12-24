Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kadın sağlığından tasarıma, moda ve güzellikten evcil hayvanlara, ekonomi ve iş dünyasına kadar birçok konuyu ekrana taşıyacak. Kanalın Genel Müdürlüğünü yürütecek olan Ali Güven, aynı zamanda çok önemli bir boşluğu doldurarak kadınların hukuki ve adli konularda yol göstericisi olacak. Ahu Özyurt, Duygu Özel Tapan, Ebru Güngör, Nefise Seda Yanık ve İnci Yazgan da ekran yüzleri olacak. Kanalda Çetin Ünsalan da ‘Eko Kadın’ isimli bir kuşak hazırlayıp sunarak başarı hikâyelerine de yer verecek.