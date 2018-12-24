Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'ya giden Erkin S. İdaresindeki 22 UL 970 plakalı tır, dorsesinin havaya kalkması nedeniyle Enez yolu kavşağında yön tabelasına çarptı, daha sonra yanından geçen Şerafettin Ş idaresindeki 22 PB 133 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü Şerafettin Ş ile otomobilde bulunan Ege Y, Alihan Ş, Denizhan Ü, Emre K, ve Sebahattin A. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.