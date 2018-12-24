Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde R.C.S. hakkında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli R.C.S., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı. Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Tokat'a gönderileceği öğrenildi.
FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir’de yakalandı
24.12.2018 - 10:38 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Etiketler : eskişehir,fetö,haberler,
594952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594952.aspx
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