Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde R.C.S. hakkında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli R.C.S., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı. Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Tokat'a gönderileceği öğrenildi.