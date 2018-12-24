Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.K.(42) araçla yoldan giden kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'na (42) av tüfeğiyle ateş açtı. Koçoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli enişte ise kaçtı. Kaçan şüpheli ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin ilk önce Malatya'ya ardından da İstanbul'da gittiğini tespit etti. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da "Planlayarak kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen Koçoğlu'nun cenazesi ise Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde toprağa verildi.
Kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı
24.12.2018 - 11:14 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da kayınbiraderini tüfekle öldüren enişte İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : elazığ,cinayet,haberler,
594956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594956.aspx
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