Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar, Iğdır'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ağrı ve Iğdır'da 3, Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 60, Kars Sarıkamış'ta 49, Erzincan Ergan'da 40, Erzurum Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

- Kars

Kars'ta sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Okul ve iş yerlerine gitmek isteyenler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizleyerek yola koyuldu.

Kars Belediyesi ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması yaparken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de çevre yolunda kar küreme çalışması yürüttü.

Kar yağışı kentte etkili olmaya devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluşurken ekipler kar küreme çalışması yaptı.

- Ardahan

Kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı özellikle Ardahan merkez ve Göle ilçesinde devam ediyor.

Yükseklerde kar yağışı ile birlikte buzlanma meydana geldi.

Yetkililer, kar yağışı ile birlikte oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

- Ağrı

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla ilgili bir bilginin ulaşmadığı, ancak ekiplerin kar yağışı nedeniyle yollarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da yağış sonucu sorumluluk alanındaki kara yollarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kara yollarında ekiplerin temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 12, ilçelerden de Çayırlı'da 15, Kemah'ta 7, Otlukbeli'nde 6, Refahiye'de 35, Üzümlü'de 10, Kemaliye'de 3 ve Tercan'da 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

12 ekip, 10 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleri ile kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kar yağışının etkili olduğu diğer illerde de kara yolları, belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.