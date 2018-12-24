Kaza, Havza ilçesinin Samsun-Ankara karayolu 74. kilometresi Bekdiğin mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ferhat Avcı idaresindeki 55 A 59553 plakalı Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait polis aracına emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambaları ile tepe lambaları yanık halde beklerken, Vahit Ercan idaresindeki 28 K 5967 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada, polis aracında bulunan polis memurları Ferhat Avcı ve Atanur Şahin yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tır polis aracına çarptı, 2 memur yaralandı
24.12.2018 - 12:20 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir tırın trafik polisi aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.
Etiketler : samsun,haberler,kaza,
594967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594967.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER