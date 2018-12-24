Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.