Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dudaş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin K. (75), eşi Feride K'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Hüseyin K, daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak intihar etti. Çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.