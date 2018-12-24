Alınan bilgiye göre, Dudaş Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin K. (75), eşi Feride K'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Hüseyin K, daha sonra kendini samanlıkta iple tavana asarak intihar etti. Çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Eşini bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki adam intihar etti
24.12.2018 - 15:14 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.
Etiketler : ankara,haberler,
594989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594989.aspx
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