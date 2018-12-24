Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar başladı. TCDD İstasyonuna gelen 60 adet ZPT'nin vagonlara yüklenilmesi sürüyor. Askerlerin bu akşam yola çıkması bekleniyor.
Çankırı'dan sınıra askeri sevkiyat
24.12.2018 - 18:28 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayı’nın bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek.
Etiketler : Çankırı,sınıra askeri sevkiyat,
595016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595016.aspx
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