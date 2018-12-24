Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da 19 Kasım’da kaybolan 37 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir'in, annesi Gülitar Demir ve babası Nurettin Demir, Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti. Müge Anlı’nın yaptığı araştırmalar sonucu Demir’in kaybolduğu gün, belediyede temizlik işi yapan arkadaşı Ali T.’nin de memleketi Kırıkale'den Ankara'ya gelip kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Konu üzerinde araştırmalar sürerken, dün gece sabaha karşı Kırıkkale'de Murat Demir'in cenazesi bir vatandaş Kızılırmak nehrinin kenarında tarafından bulundu. Demir'in iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha fazla saklanamayan Ali T. de polise teslim oldu. Murat Demir'in cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

