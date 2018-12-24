Olay, 20 Aralık'ta Nif Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşanmıştı. Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluşmuş, iddiaya göre iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G’nin evinin önündeki sandalyelerde oturdukları sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Işık başından vurulmuştu. Işık Fethiye Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti
24.12.2018 - 22:11 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Etiketler : Muğla,yaşam haberleri,
595037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595037.aspx
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