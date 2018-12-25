İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.
İstanbul'da hava trafiği oluştu
25.12.2018 - 03:12 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : hava trafiği,istanbul,
595050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595050.aspx
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