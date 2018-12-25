Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.