Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi
25.12.2018 - 03:15 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda merdiven altı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mersin,çiftlik evi,
595051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595051.aspx
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