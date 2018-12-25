Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 25.12.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi.



BUDO'DA DA İPTALLER VAR

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak