Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği belirtilerek, su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği ifade edildi.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilerek, açıkta bulunan su borularının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılması ve yalıtım malzemesiyle izole edilmesi önerisinde bulunuldu.