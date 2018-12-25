Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'ta evlerinde kaldıkları odada ölü bulunan kardeşler, Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak (16), gözyaşları içinde toprağa verildi. 3 kardeş, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kardeşler yan yana defnedilerek ölümde dahi ayrılmadılar.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Uşak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan feci olayda hayatını kaybeden 3 kardeş Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra yan yana defnedildi. Dün İzmir Adli Tıp'ta ölüm sebeplerinin öğrenildiği otopsinin ardından Uşak'a getirilen 3 kardeşin cenazeleri gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

ACILI BABA, HANGİ YAVRUSUNA KOŞACAĞINI BİLEMEDİ

Acılı baba Kazım, ağabeyi Serdar Yeşilkuşak ve hayatını kaybeden Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durabildi. 3 kardeşin naaşları cenaze aracına yüklenirken acılı baba hangi yavrusuna koşacağını bilemedi.

KARDEŞLERİ ÖLÜM DAHİ AYIRAMADI

Akraba ve yakınlarının gözyaşları arasında Ayşe Özdemir, Hatice ve Ali Yeşilkuşak kardeşler Uşak merkez Şehitler Mezarlığına yan yana defnedildi. Mezarları yan yana olan kardeşler ölümde dahi ayrılmadılar.