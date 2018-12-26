Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunun 118. kilometresinde devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Ankara'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
26.12.2018 - 06:48 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Etiketler : ankara,
595237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595237.aspx
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