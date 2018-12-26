Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Akpınar ilçesini geçtikten sonra devrildi.

UMKE, 112, emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.