Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Akpınar ilçesini geçtikten sonra devrildi.
UMKE, 112, emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kırşehir’de otobüs devrildi: 3 ölü, 35 yaralı
26.12.2018 - 09:12 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Kayseri karayolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Akpınar ilçesini geçtikten sonra devrildi.
Etiketler : Kırşehir,kaza,yaşam haberleri,
595247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595247.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER