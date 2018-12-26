Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde yaşanan yağışlı hava dün akşam saatlerinde Ankara'da kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sırasında bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar soğuk havada yaşanan kesintiler nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle soğukta ve karanlıkta kalmalarına tepki gösterdi.