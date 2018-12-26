Ülke genelinde yaşanan yağışlı hava dün akşam saatlerinde Ankara'da kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sırasında bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar soğuk havada yaşanan kesintiler nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle soğukta ve karanlıkta kalmalarına tepki gösterdi.
Ankara'da kar yağışı sonrası elektrikler kesildi
26.12.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Etiketler : ankara,haberler,kar,
595248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595248.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER