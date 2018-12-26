Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç'tan İstanbul'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Celeptaş köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. 1’i ağır 17 yaralı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
26.12.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1’i ağır 17 kişi yaralandı.
Etiketler : kaza,haberler,
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