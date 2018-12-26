Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç'tan İstanbul'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Celeptaş köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. 1’i ağır 17 yaralı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.