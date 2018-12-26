Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş'te 22 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, evli ve 2 çocuk annesi Nebahat E. (29), ilçede taksi işletmeciliği yapan eşi B.E. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği Cansu K.'nin (22)Bengisu Mahallesi Plevne Sokak'taki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Nebahat E., yanında getirdiği tabancasını çantasından çıkartıp, Cansu K.'ye peş peşe 3 el ateş etti.



İsabet eden tek kurşunla Cansu K. yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cansu K., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cansu K., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu K.'nin durumunun iyiye gittiği, kendine gelmeye başladığı öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan Nebahat E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Nebahat E.'nin Gereli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Olayda kullandığı tabancayla yakalanan Nebahat E.'nin polislere, Cansu K.'yi kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri süren Nebahat E.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.