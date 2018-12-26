Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trabzon’daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı.
Maçka'da yolcu minibüsü dereye uçtu, yaralılar var
26.12.2018 - 14:22 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Etiketler : maçka,haberler,
595285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595285.aspx
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