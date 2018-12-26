Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trabzon’daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı. 