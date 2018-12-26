Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi.
Ankara’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü
26.12.2018 - 15:29 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : ankara,kaza,haberler,
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