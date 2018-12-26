Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesi Sarayören yolunda 10 EF 558 plakalı otomobil ile 26 EK 274 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza sonrasında ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 7 kişi yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir'de yoğun kar yağışı kaza getirdi: 1 ölü, 7 yaralı
26.12.2018 - 16:38 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesi Sarayören yolunda 10 EF 558 plakalı otomobil ile 26 EK 274 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza sonrasında ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 7 kişi yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : kar yağışı,eskişehir,trafik kazası,
595300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595300.aspx
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