Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşdere Mahallesi Aratepe mevkisinde mahsur kaldığını bildiren Mehmet Karataş isimli kişiyi kurtarmak için jandarma seferber oldu. Gümüşdere Mahallesi, Aratepe semtinde kar nedeniyle mahsur kalan Mehmet Karataş isimli kişi, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar’dan yardım istedi. Kaymakam Uçar’ın talimatıyla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri Mehmet Karataş isimli kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan Mehmet Karataş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.