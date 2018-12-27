Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İnegöl Mobilyacılar Sanayi Bölgesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde göçük meydana geldi. Asfaltın çökmesi sonucu oluşan göçük yolu kullanan araçlar için tehlike oluştururken, göçüğe düşmekten son anda kurtulan sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen yere gelen emniyet ekibi göçük oluşan bölgenin çevresinde dubalar ile güvenlik önlemi aldı.

Göçüğün, yeraltı su hattında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı tahmin edilirken, onarım için belediye ekipleri çalışma başlattı.