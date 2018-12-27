Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi gördü. Yurt genelinde meydana gelen kar yağışı Çankırı'yı da etkisi altın aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerde kuvvetli kar yağışı, donma ve ulaşımda aksamalar olabileceğine yönelik uyarılarda bulunulmuştu. İç Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı sonucunda sıcaklıkların birden eksilere düşmesi sonucunda şehrin genelinde buzlanma olayı yaşandı. Bugün itibariyle termometrelerin şehrin çeşitli yerlerinde eksi 10'u gördü. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.