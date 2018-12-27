Gürün'de dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle okulların tatil olması çocukları sevindirdi. Çocuklar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas- Malatya karayolunda da zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Gürün'de 42 köy yolu ulaşıma kapalı
27.12.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlamıyor.
Etiketler : sivas,gürün,kar,
595441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595441.aspx
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