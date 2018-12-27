Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Artaş Mahallesi'ne yolcu taşıyan Hasan Ö.'nün kullandığı 46 K 2157 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. İçerisinde 13 kişinin bulunduğu öğrenilen araçtaki Mahmut K. (63), Muhammet Ö. (2), İsmet B. (73), Hasan Ç. (77), Ayşe Ö. (29) ve Gülseren I. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.