Yaklaşan yılbaşı öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kayseri merkezli olarak Nevşehir, İstanbul, Kocaeli ve Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili ambulans şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Tam 1 milyon TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
27.12.2018 - 14:53 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri merkezli İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde'de yılbaşı kutlamaları öncesinde yapılan kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan 3 bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi
Etiketler : Kayseri,
595461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595461.aspx
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