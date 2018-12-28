Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de madde ve alkol bağımlısı kişilere manevi destek veren imamlar, 17 kişinin yeniden hayata tutunmasını sağladı. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yaklaşık 6 ay önce şehirdeki imamlarla bir araya gelerek madde bağımlısı kişilere ulaşmalarını istedi. Balkan, bizzat görüştüğü madde bağımlılarını evlerinin yakınında bulunan camilerin imamlarıyla bir araya getirip onlarla zaman geçirmelerini sağladı. İmamlar, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde tedavi süreci başlayan madde bağımlılarını o süreçte imamlar yalnız bırakmadı. Onlara manevi destek veren, Kur’ân-ı kerim okuyan, bazen de beraber sinema ve gezilere giden imamlar, yürütülen bu proje sayesinde 17 kişinin yeni bir hayata “Merhaba” demesini sağladı. Sağlıklarına kavuşan iki kişi, imamlarla kutsal topraklara gitme hakkı kazandı.

Proje kapsamında sağlığına kavuşan 35 yaşındaki H.S. “Bu illeti hiç bırakabileceğimi düşünemiyordum. 5 ay boyunca zamanımın büyük çoğunluğunu bana manevi destek veren imamla geçirdim. Yıllar sonra camiyle buluştum. Ailemin, eşimin bana olan bakışı ve güveni değişti” diye konuştu.

S.K. ise 15 yıldan bu yana alkol bağımlısı olduğuna, gördüğü tedavilere rağmen bir türlü bağımlılıktan kurtulamadığına işaret etti. S.K, “Beni hiç yalnız bırakmayan imamlarla oturup sohbet ettik, beraber zaman geçirdik. Bize hayattaki güzellikleri anlattılar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık alkol aklıma gelmiyor, huzur doluyum” dedi.

Hac kuraları bugün çekiliyor

Hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katılacak. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Bugün saat 15.00’te kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına aynı gün saat 23.00’ten itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek. Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. ANKARA İHA