Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da yağmur yağınca ortaya çıkan köstebeği vatandaşlar kurtardı

Bölgede Siverek-Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken, yoğun sis nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken, seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi. Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yolda kar temizleme çalışması yaptı. Öte yandan kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı.

KÖSTEBEĞİ KURTARDILAR

Suruç’a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi’nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı. Bilge Mahallesi’nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi’nde de tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.