Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay pazar günü Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılan ceset bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis, cesedin, olaydan bir gün önce maç yapmak için halı sahaya gitmek amacıyla evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Iraklı Hüseyin Kalaf’a ait olduğunu belirledi. Hüseyin Kalaf’ın 2,5 yıldır annesi Fawzia ve (45) 3 kardeşiyle ilçede yaşadığı belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kentteki MOBESE kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, en sonra Hüseyin Kalaf ile birlikte görülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde de arama ve inceleme yapıldı. Hüseyin Kalaf'ın öldürülüp cesedinin banyoda parçalandığı, gece de çöpe atıldığı saptandı.

Ceset parçalarının, çöp kamyonuyla toplanan çöplerle birlikte tesise geldiği tespit edildi. Ancak cinayet aletine ise ulaşılamadı.

Şüpheliler, Emniye'tteki sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.