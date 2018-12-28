Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğal gaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu.



ÇOCUKLARIN AĞLAMA SESİ KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI



Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi.

EŞARPLA ASILI HALDE BULUNDU

Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğal gaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

