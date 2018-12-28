Ticaret Bakanlığınca, çocuklara yönelik radyo ve  televizyon programlarında, "abur cubur" diye tabir edilen çikolata, şeker,  gofret, cips gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamının  yapılması yasaklandı. 

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yönetmelikle çocuklara yönelik reklamlarda düzenlemeye gidildi.
 
Buna göre, çocuklar için hazırlanan radyo ve televizyon programlarında  ve münhasıran çocuklara yönelik diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığınca  hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan çikolata,  şeker, gofret, enerji barı, kek, tatlı bisküvi, meyveli pay, çikolata kaplı  bisküvi, cips, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırıcılı  tüm içeceklerle yenilebilir buzlar gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve  içeceklerin reklamı yapılamayacak.
 
Yetişkinlere yönelik programlarda ise bu ürünlerin reklamının  yapılması halinde, televizyonda ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından  rahatça okunabilir akar bant şeklinde, diğer mecralarda ise mecranın yapısına  uygun bir şekilde, içinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelerin  bulunduğu yazılı veya sözlü uyarılar yer alacak. Ürün gruplarında kullanılacak  ifadeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.
 
"Abur cubur" için hediye verilemeyecek
 
Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik  uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi  alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek ve benzeri hiçbir  pazarlama tekniği uygulanamayacak.
 
Gıda üreticilerinin uyum sağlayabilmeleri için 30 Haziran 2019'da  yürürlüğe girecek düzenleme hükümlerine aykırı davrananlar hakkında reklamın veya  promosyonun yayınlandığı mecraya göre Reklam Kurulu tarafından 8 bin 546 lira ile  341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde  Kurul cezayı 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.
 
Yönetmeliğin, "aynı amaca ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal  veya hizmetlere ilişkin hususların karşılaştırıldığı reklamlarda, rakiplere ait  ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici  unsurlara yer verilmeyeceği"ne ilişkin maddesi ise bugünden itibaren yürürlüğe  girdi.