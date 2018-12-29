Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, çocuklar için hazırlanan radyo ve televizyon programlarında çikolata, şeker, gofret, enerji barı, kek, tatlı bisküvi, meyveli pay, çikolata kaplı bisküvi, cips, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırıcılı tüm içeceklerle yenilebilir buzlar gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılamayacak.

PAZARLAMAK DA YASAK

Ürün gruplarında kullanılacak ifadeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamayacak.

SOHBET HATLARINA SON

Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasadışı bahis ve kumar oyunlarına tamamen yasak geliyor. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı da yasaklanacak.

“ANNE GİBİ DÜŞÜNDÜK”

30 Haziran 2019’da yürürlüğe girecek düzenleme hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 341 bin 921 liraya kadar para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde kurul cezayı 10 katına yüksetletecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu kararları alırken anne, hatta anneanne gözüyle tüketicinin korunmasına özen gösterdik” dedi.