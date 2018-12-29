Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu yüklü tırı takibe aldı. Tırı yakından izleyen ekipler, kent girişinde filmleri aratmayan operasyonla aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 adet varil içerisinde 1 ton 485 kilogram aseton, 4 bidon içerisinde 292 kilogram hidroklorik asit, 17 bidon içerisinde 313 kilogram sülfrik asit ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı