Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hikmet Bolbolcular'ın (85) evinde elektrikli sobadan yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerce söndürülen yangında evde hareketsiz bulunan Bolbolcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bolbolcular'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'daki ev yangınında 1 kişi öldü
29.12.2018 - 13:56 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : muğla,yangın,ev yangını,haberler,
595734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595734.aspx
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