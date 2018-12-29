Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Zeynep Çakırkaya'nın (21) yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi.

Hastanede ameliyata alınan Çakırkaya'nın safra kesesinden en küçüğü 3 milimetre, en büyüğü ise 1,5 santimetre olmak üzere 200 taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, operasyonunun 30 dakika sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil. Genellikle 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu oluyor. Bu kadar çok taş çıkmasına biz de şaşırdık. Şu anda hastamız gayet iyi. Eğer bir aksilik yaşamazsak yarın sabah hastayı taburcu edeceğiz ancak kontrolleri devam edecek. Safra kesesinde bu kadar taşla meslek hayatımda ikinci kez karşılaştım."

Evli ve bir çocuk annesi olan hasta Çakırkaya, 4-5 aydır karın ağrısı şikayeti olduğunu ifade ederek, hastanedeki gerekli tetkiklerin ardından ameliyat kararını alındığını aktardı.

Ameliyatın başarılı geçmesinin sevincini yaşadığını anlatan Çakırkaya, "Ameliyat oldum, şu an iyiyim. Yaklaşık 4-5 aydır karın ağrısı şikayetim vardı. Ultrasonda çok sayıda taş olduğu ortaya çıkmıştı ama bu kadarını beklemiyordum." dedi.