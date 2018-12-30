Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimse gelecekte ne olacağını bilemez ama mevcut ipuçlarından, gelecekte hangi sektörlerin cazip hâle geleceğini ve hangi mesleklerin büyük rağbet göreceğini kestirebilmek mümkün. Yapay Zekâ ve Otomasyon’un nüfusun önemli bir kesimini işe yaramaz kişiler hâline getireceği doğrudur. Bunlar sadece insanların işlerini ellerinden almakla kalmayacak, zenginleri de daha zengin yapacaklar. Yapay Zekâ ve Otomasyon’dan daha az etkilenebilecek iş fırsatları arayanlar için 15 meslek tespit ettik. İşte verimliliği artıracak ve geleceğe yön verecek 12 meslek...

1-Robot Üreticisi ve Servis Yönetimi

İş gücünde robot oranının, gelecek 10 yılda üç katına çıkması bekleniyor. Zaten birileri robot üretiyor ama yakında robot imal eden robotlar yapılacak. İşte insanlar için tek fırsat burada: Robot imal eden robot yapmak. Bunu yapamayanlar da robot tamiri yapabilir. Robotlara bakmak çok cazip görünmeyebilir ama ileride son derece kazançlı bir iş olacak.

2-Ham madde yönetimi

Evet, gelecekte çoğu işi robotlar yapacak dedik ama peki robotlar neden yapılacak? Gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı kestirebilmek insana mesleki açıdan büyük bir çıkış imkânı sağlayacaktır. Oyunun adı ham madde. Çin, plastik oyuncaklar satarak kazandığı parayla ihtiyacı olan tüm ham maddeleri satın alabiliyor. Ham maddenin yer altından çıkarılmasından dağıtımına, rafine edilmesine kadar her safhada maharetli işçilere büyük ihtiyaç var.

3- Yapay zekâ uzmanları

Algoritmalar analitiğin yerine geçecek. Yapay zekâları internetteki bilgi dağları içinde aradığımızı bulması için programlamak üzere yine insana ihtiyaç olacak. IT (Bilgi Teknolojileri) endüstrisindekiler Yapay zekânın hızla yükselişine şahit olacaklar. Birkaç yıl içinde tek bir kişi, tüm bir bölümün yerini alacak basitleştirilmiş vasıtalara sahip olacak. İnsanlar artık ya o kişi olacak ya da dışarıda iş arayacak.

4- Yapay beden imalatı

İnsan bedeni muazzam hatta büyüleyici bir yapıdır. Ama bu yapıda zamanla meydana gelen yıpranmalar, hastalıklar ya da kazalarla organ nakilleri, protezler yapılır. İşte tüm bu üretim, tedavi, uygulama sürecinde birilerine ihtiyaç duyulur. İnsanların bu yeni dünyada kendilerine bir yer bulmaları gerekir. Yapay bedenlerin 22. yüzyılın en kârlı işi olacağı ifade ediliyor.

5-E-sporlar

E-spor sektörü muazzam bir hızla büyüyor. Öyle ki bunun yakında geleneksel sporların yerini alması bekleniyor. Sektör 2018’de yüzde 50 büyüdü, milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Sektör, potansiyeliyle "altına hücum" dönemini çağrıştırıyor.

6- Psikologlar ve terapistler

Ruh sağlığı günümüzün en büyük problemlerinden. Çevremizdeki hemen hemen her şey, insanı strese sokuıyor. Sosyal baskılar da en üst düzeyde. Sosyal medyadaki mükemmel görünen hayatlar bile insanın ruh sağlığını tahrip etmeye yetiyor. Bu durum her geçen gün daha da kötüye gidecek. İşte bu durumda insanların ruh sağlığı için profesyonel destek almaya ihtiyacı olacak.

7- Gen tasarımı

İnsanlar artık doğacak çocuklarında işitme veya görme problemi gibi bir noksanlık tespit ettiklerinde doğumdan önce durumu düzeltebilecek. CRISPR denilen yeni teknolojiyle genler üzerinde oynama yapılabiliyor. Bunun herhangi bir yan tesirinin olmadığı ifade ediliyor. Ama bu teknoloji, bazı etik endişelere de yol açıyor.



8- Sanal Dünya Tasarımcısı

Günümüzde internete bağlanan 4,2 milyar insan var. İnternetin bu kadar yayılması ve hayatın her safhasını kaplamasıyla Sanal Gerçeklik araştırmaları diye yeni bir alan önümüze açıldı. Sanal Gerçeklik uygulamaları şimdilik yavaş bir hızla ilerliyor. Önce eğlence alanında başlayacak bu uygulşama tahmin edilenden çok daha kısa sürede hayatın her safhasını kaplayacak.

9- Siber güvenlik

Hayatımızın büyük bölümü sanal ortanda geçtiği için siber güvenlik de her geçen gün daha da önem kazanıyor. İnsanlar farkında olmadan kendileriyle ilgili kıymetli bilgileri bedavaya sanal ortamda paylaşıyor. Dev şirketlerin bu bilgileri ele geçirip kendi menfaati için kullandığına sıkça şahit oluyoruz. Çoğu hükümet bile olayın vahametinin farkında değil. Bilgilerin muhafazası da şimdiden bir milyar dolarlık bir pazara ulaştı. Daha da büyüyecek.

10- Biyokimya ve teknoloji mühendisliği

Günümüzde hemen hemen her şeyi plastikten ürettik. Şimdi her tarafı plastik kapladı ve biz onunla ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yeni malzemelere ihtiyacımız var. Bu malzemelerin bulunması tüm sanayiyi yeniden şekillendirecek. Bunda da iş özellikle biyokimyacılar ve teknoloji mühendislerine düşüyor.

11- Yaşlı bakımı ve cenaze hizmetleri

İnsan ömrünün uzamasıyla dünyada yaşlı nüfus arttı. Yaşlı bakımı da son yılların en hızlı büyüyen mesleklerinden. Cenaze hizmetleri de ayrı bir kârlı iş.

12- Zenginlere özel hizmet

Gelir dağılımında büyük adaletsizliğin olduğu dünyamızda zenginlere hizmet son derece kârlı bir endüstri oldu. Zenginleri memnun edecek bir iş bulmak insanın uzun süre rahat bir hayat sürmesini sağlayabilir.