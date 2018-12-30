Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O esnada oradan geçen bazı vatandaşların da şaşkınlık içinde izlediği kavga anı sosyal medyada paylaşıldı.